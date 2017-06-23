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Филиал "Тулэнерго" предупреждает: от преступных действий энерговоров страдают добропорядочные граждане

Филиал Тулэнерго предупреждает: от преступных действий энерговоров страдают добропорядочные граждане

26 июня 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В ходе рейда по предотвращению  хищений электроэнергии в Киреевском районе специалисты  филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» совместно с представителями правоохранительных органов выявил три факта безучетного потребления электроэнергии в объеме 22 800 кВ.ч.

Сотрудники отдела безопасности «Тулэнерго», энергетики Киреевского района электрических сетей производственного отделения «Тульские электрические сети», представители полиции и администрации муниципального образования провели рейд по проверке поступившей информации о безучетном потреблении электроэнергии жителями в поселке Советский.

В ходе рейда были составлены 3 акта о безучетном потреблении. В одном случае - объем похищенной электроэнергии составил 11040 кВт.ч на сумму 29 918,4 рублей. 2 акта -  в общем объеме 11760 кВт.ч на сумму 31869,6 рублей.

Акты проверки направлены в сбытовую компанию для привлечения указанных потребителей к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ и последующего взыскания с них образовавшейся задолженности.

Филиал «Тулэнерго» предупреждает, что от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

О случаях энерговоровства можно сообщить по бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00 (звонок анонимный), оставить анонимное сообщение на сайте компании http://www.mrsk-cp.ru  или позвонить в  Центр обслуживания потребителей филиала «Тулэнерго» по телефону (4872) 73-04-29.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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