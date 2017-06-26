Кубаньэнерго создает дополнительные мощности для предприятий АПК на северо-востоке края

26 июня 2017, 14:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (группа «Россети») заключил договора на технологическое присоединение двух крупных сельскохозяйственных предприятий в Белоглинском и Крыловском районе Краснодарского края. Всего будет выдано 4,1 МВт дополнительной мощности.
Проводятся работы по присоединению к электросетям потребителей АПК в станице Октябрьская и селе Белая Глина. Оба предприятия занимаются производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, дополнительные энергетические мощности необходимы им для дальнейшего развития и расширения производства.
В Белой Глине Кубаньэнерго построит дополнительную трансформаторную подстанцию и 2,5 км линии электропередачи напряжением 10 кВ. При ее монтаже будет использован самонесущий изолированный провод, который обладает прекрасными эксплуатационными свойствами – устойчив к ветровым нагрузкам, снегоналипанию, гололедообразованию, исключает возможность коротких замыканий и обеспечивает высокую надежность энергоснабжения.
− В крае успешно развиваются агропромышленные предприятия, усиливается продовольственная безопасность, создаются новые рабочие места. Наша приоритетная задача – создать все необходимые условия для техприсоединения значимых для региона проектов, мы постараемся выполнить свои обязательства качественно и в максимально сжатые сроки, − отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.
Для удобства заявителей в компании функционируют центры обслуживания потребителей и пункты по работе с потребителями, где по принципу «единого окна» можно решить широкий спектр вопросов, связанных с энергоснабжением, в том числе и присоединением к электросетям. Заявку на подключение можно также подать на официальный сайт ПАО «Кубаньэнерго» www.kubanenergo.ru, а получить консультацию − по телефону единой горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).
Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети обеспечивает электроэнергией Тихорецкий, Новопокровский, Белоглинский, Павловский и Крыловский районы Краснодарского края.