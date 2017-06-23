МРСК Центра и Приволжья: во Владимирской области пресечено хищение 26 млн кВт*ч электроэнергии

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подвели итоги проведения мероприятий по выявлению безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев месяца 2017 года.



С января по май текущего года работниками производственных отделений и районов электрических сетей, отдела безопасности филиала «Владимирэнерго» было организовано 392 профилактических рейда, в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов и администраций муниципальных образований. В ходе них было выявлено 392 факта хищения ресурса физическими и юридическими лицами в объёме более 26 млн. кВт*ч. По всем случаям были составлены акты бездоговорного и безучётного энергопотребления, протоколы об административных правонарушениях для дальнейшей передачи в суд.



Напомним, снижение уровня потерь электроэнергии, возникающих, в том числе из-за незаконного энергопотребления, входит в число приоритетных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго». Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.



Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.



МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.



Если вам стало известно о совершаемом/планируемом хищении электроэнергии или вы стали свидетелем незаконных подключений, убедительно просим сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный, анонимность гарантируется. Полученная информация поможет своевременно устранить правонарушения и предотвратить их последствия.