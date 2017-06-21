ПАО "ФИЦ" и международный испытательный центр KEMA обсудили направления сотрудничества

26 июня 2017, 15:19
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, KEMA
В рабочей встрече приняли участие Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов, начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР ПАО «Россети» Виктор Селезнев, исполнительный Вице-президент KEMA, региональный Руководитель DNV GL Якоб Фонтайне (Jacob Fonteijne) и менеджер по развитию бизнеса KEMA Laboratories в России Константин Юношев.
Александр Дюжинов представил проект строительства Федерального испытательного цента электротехнического оборудования, планируемые этапы реализации проекта, а также сообщил об основных стратегических направлениях деятельности ПАО «ФИЦ».
Представители KEMA (DNV-GL Energy) поделились с ПАО «ФИЦ» практикой организации и проведения испытаний электроэнергетического оборудования в испытательных центрах KEMA в Арнеме (Нидерланды), а также в Чалфонте (США) и Праге (Чехия).
Как отметил Якоб Фонтайне: «В лабораториях KEMA испытываются практически все устройства передачи и распределения электроэнергии — от среднего напряжения до сверхвысокого 1200 кВ. В 2015 году холдинг DNV-GL инвестировал в модернизацию и расширение испытательной базы KEMA 70 млн евро. Уникальной по своим техническим параметрам является лаборатория большой мощности, оборудованная шестью ударными генераторами для испытания трансформаторов номинальной мощностью до 630 МВА и напряжением до 800 кВ. Лаборатория оборудована трехконтурной синтетической схемой, позволяющей проводить испытания коммутационного оборудования до 1200 кВ и токами до 100 кА.
Лаборатория испытания кабельных систем постоянного и переменного тока реализует типовые и предквалификационные (ресурсные) испытания номинальным напряжением до 550 кВ».
Основываясь на опыте создания и развития международной сети испытательных центров KEMA, а также с учетом глобальных трендов в электротехнической индустрии, Якоб Фонтайне и Константин Юношев предоставили рекомендации по оптимальному развитию испытательных мощностей Федерального испытательного центра и испытательной базы РФ в целом.
Стороны определили перспективные направления сотрудничества, среди которых проведение совместных испытаний в лабораториях КЕМА, организация инспекционных испытаний в испытательных центрах России, а также обучение технических специалистов ПАО «ФИЦ» для производства работ по испытанию электротехнического оборудования.