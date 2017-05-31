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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Реализация годовой программы Костромаэнерго по расчистке и расширению просек идет по графику

Реализация годовой программы Костромаэнерго по расчистке и расширению просек идет по графику

26 июня 2017, 15:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО

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Специалисты ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в рамках реализации производственной программы продолжают расчистку и расширение просек линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности. Работы выполняются с целью сократить количество технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода воздушных линий, проходящих по лесным массивам.

На сегодняшний день энергетиками расчищено 673,2 га, расширено 49,1 га просек ЛЭП. Для повышения эффективности и качества работ применяется современная высокоэффективная спецтехника, в частности – мульчеры, обеспечивающие сплошное измельчение растительности в щепу, которую впоследствии не требуется утилизировать. Использование мульчеров позволяет производить расчистку в короткие сроки, без ущерба для окружающей среды и риска возникновения пожароопасных ситуаций в лесных массивах.

Всего в течение 2017 года Костромаэнерго планирует расчистить 1672,2 га и расширить 250 га просек. На воздушных линиях 35-110 кВ самые значительные объемы работ будут проведены в Шарьинском, Буйском, Нерехтском районах, на линиях 6 -10 кВ - в Антроповском, Островском, Нейском районах Костромской области. «Выполнение этих работ является одним из важных условий подготовки электросетевого комплекса региона к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода», – отмечает первый заместитель директора-главный инженер Костромаэнерго Александр Чутков. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"
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