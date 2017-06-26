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Отраслевые новости: Энергетика

Саратовский филиал "Т Плюс" продолжает благоустройство в рамках программы RE:конструкция-2017

Саратовский филиал Т Плюс продолжает благоустройство в рамках программы RE:конструкция-2017

26 июня 2017, 16:52
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В рамках программы "RE:конструкция-2017" Саратовский филиал "Т Плюс" в Саратове и Балаково продолжает благоустройство участков твердого покрытия после проведения земляных и ремонтных работ на подземных коммуникациях.  С начала июня т.г. восстановлено более 2, 5 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия дорог, тротуаров, бордюров. Специалисты энергокомпании осуществляют мониторинг качества работы подрядчиков и соблюдения ими графиков.

По состоянию на 26 июня 2017 г. в Балаково  восстановлено дорожное полотно по  улицам Набережная Леонова, Степная, Пролетарская, Комсомольская, Ленина, Заречная; в г. Саратов -  по ул. Техническая, д. 7, участки по ул. Рабочая, Радищева, Пугачева, Киселева, Рахова, Чернышевского, Гвардейская, пр. Энтузиастов, Огородная, Усиевича,  по ул. Челюскинцев – бордюр и дорожное полотно.

Руководством филиала принято решение об особом подходе к благоустройству улиц, на которых будет произведено техническое перевооружение тепломагистралей. Речь идет об ул. Зарубина, Железнодорожная, Ст. Разина, Бахметьевская (Саратов), Вокзальная (г. Балаково) где будет восстановлен не только асфальт на проезжей части, но и улучшен внешний облик самих улиц.

Весь комплекс работ по восстановлению мест ремонтных работ выполняют подрядные организации, выбранные на основе конкурсных процедур. В Саратове благоустройство проводит ООО "Благоустройство", в Балаково – ООО "Пик".

Энергетики Саратовского филиала "Т Плюс" в течение 2017 года будут держать на контроле темпы выполнения работ по благоустройству и их качество. Благоустройство - это один из важнейших приоритетов инвестиционной программы «RE:конструкция-2017».

Компания: ПАО "Т Плюс"
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