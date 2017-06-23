Ученые из России, Японии, Китая и Южной Кореи договорились создать рабочую группу по взаимодействию с компаниями для интеграции энергосистем

На прошедшем в японском городе Исикари Международном форуме по вопросам сверхпроводимости при передаче постоянного электрического тока ученые и энергетики из России, Японии, Южной Кореи и Китая договорились создать совместную рабочую группу для обеспечения реализации мер, необходимых для создания Большого Азиатского энергокольца.



Принявший участие в мероприятии генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин подчеркнул, что это давно ожидаемый шаг, т.к. в настоящий момент на пути трансграничной интеграции в электроэнергетике стоит ряд вопросов, требующих совместного поиска ответов научным сообществом и электросетевыми компаниями.



Рабочая группа, включающая в себя ученых и представителей энергокомпаний, способна найти технологические, экономические и политические решения для эффективного объединения электросетевых комплексов.



«Российская энергосистема была единой с первого дня своего существования и не раз доказывала свою эффективность. Пришло время перенести накопленный опыт на целые регионы, а в будущем и весь континент. Интеграция в электроэнергетике – залог мира на планете», - заявил Олег Бударгин.



Объединение энергосистем, по мнению участников конференции, значительно снизит затраты каждого участника на резерв мощности, повысит доступность электроэнергии, что особо важно в мире, где каждый 7 житель планеты до сих пор не имеет доступа к данной услуге, а также позволит использовать суточные и сезонные разницы в потреблении электроэнергии в разных часовых поясах и климатических зонах для выравнивания баланса энергосистем.



Собравшиеся отметили, что использование сверхпроводников постоянного тока при международной интеграции энергосистем совместно с внедрением мощных накопителей электроэнергии и «интеллектуальных» активно-адаптивных сетей способно решить текущие и будущие задачи электроэнергетики, главными из которых являются повышение качества жизни людей в разных регионах мира, обеспечение справедливого тарифа на электроэнергию, сохранение экологического наследия планеты, разумное использование имеющихся и будущих ресурсов.