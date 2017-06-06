В Кстово студенты из США ознакомились с реализацией проекта формулаполимера

Около 30 студентов из американских университетов, ознакомились с проектом #формулаполимера, который реализуется в Кстово СИБУРом, региональными площадками "СИБУР-Кстово" и "РусВинил" (СП СИБУРа и SolVin), в партнерстве с компанией "Вторресурстехнологии".



Студенты из США, проходящие обучение в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) по дополнительной образовательной программе "Изучение русского языка и культуры России для студентов ведущих зарубежных вузов", побывали на кстовской площадке СИБУРа, а также в фотозоне проекта #формулаполимера в торгово-развлекательном центре "Атолл".



На кстовской площадке СИБУРа, где выпускаются этилен и пропилен - основа для производства широкой гаммы полимеров, студенты посетили заводской музей, центральный пульт управления пиролиза и газоразделения, операторную компримирования пирогаза, машинный зал с турбоагрегатами, а также печи пиролиза углеводородного сырья. Генеральный директор площадки Александр Должиков рассказал им о роли и месте предприятия в производственно-технологическом комплексе компании, в частности, об использовании этилена в производстве полимера полнивинилхлорида (ПВХ) на площадке "РусВинил".



Начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии Евгений Шевченко – о работе, проводимой на площадке в области промышленной и экологической безопасности. Студентам была продемонстрирована работа пожарного расчета, газоспасательного отряда и мобильной экологической лаборатории, контролирующей состояние атмосферного воздуха.



После обеда в заводской столовой студенты посетили фотозону "Полимеры вокруг нас", развернутую в Кстово в рамках проекта #формулаполимера. Они сделали селфи с предметами из "пластиковой комнаты", пообщались с волонтёрами, чтобы больше узнать о сфере применения полимеров, о том вкладе, который вносит пластик в устойчивое развитие человечества.



Проект #формулаполимера реализуется в Кстово на протяжении двух месяцев и закончится в воскресенье 25 июня большим праздником "ЧистоФест", который пройдёт на улице Мира. В рамках проекта были организованы акции по сбору использованного пластика для вторичной переработки, научно-познавательные шоу для учащихся кстовских школ и гимназий, спортивная акция с участием капитана ХК "Торпедо" и демонстрацией возможностей защитной экипировки, изготовленной из полимерных материалов. В различных мероприятиях проекта #формулаполимера приняли участие более 7000 кстовчан. Жителями города были собраны и переданы на переработку более 8,5 тонн пластикового вторсырья. Из сданного горожанами пластика будут изготовлены и переданы Центральной районной больнице 20 тыс. бахил.





Лилия ЕРУШКИНА, заместитель декана факультета иностранных студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского:

- Американские студенты получили возможность не только изнутри увидеть работу крупного нефтехимического предприятия, но также познакомиться с уникальным опытом СИБУРа в создании положительного имиджа пластика в России и в продвижении концепции раздельного сбора мусора. Студенты узнали о политике компании в области охраны труда и защиты окружающей среды, о вкладе полимеров в устойчивое развитие, увидели реальные шаги, которые предпринимаются для решения экологических проблем в России.



Мэттью МАНГОЛЬД, резидент-директор программы CLS, Американский Совет,

Государственный Департамент США:

- Некоторые из студентов, которые приняли участие в экскурсии, будущие химики и ученые, и я думаю, что экскурсия оказала на них огромное влияние. Завод произвёл отличное впечатление на всех нас. Я очень рад, что мы получили приглашение посетить ваше предприятие, познакомиться с вашими директорами, менеджерами и рабочими. Огромное всем спасибо!



Дилан Гомес ДОМИНГЕС, участник программы CLS:

- На экскурсии было интересно, и я чувствовал себя в безопасности благодаря, тому, что мы были с хорошими гидами, и понимали, что они очень внимательно смотрели за нами. Хотя я сам не хочу стать химиком, я понимаю, что эта специальность важна для мира. То, что мы видели, было очень круто. Я думаю, для того, чтобы работать на этом заводе, у вас должна быть склонность к математике. Я уважаю людей, которые работают на таком предприятии. Спасибо за всё!