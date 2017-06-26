Закон о снижении энерготарифов в ДФО принят в первом чтении

26 июня 2017, 16:34
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ
Законопроект, устанавливающий механизм снижения энерготарифов для дальневосточных регионов, принят Государственной Думой РФ в первом чтении. Об этом сообщается на сайте министерства по развитию Дальнего Востока.
По словам члена Совета Федерации Вячеслава Шытрова, в декабре 2016 года был принят закон, обеспечивающий снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Предложенный документ определяет порядок доведения средств, получаемых от применения надбавки, потребителям электроэнергии в дальневосточных регионах.
Принять закон необходимо для того, чтобы с 1 июля текущего года заработал механизм снижения цен на электроэнергию для Дальнего Востока. Он будет запущен в Чукотском АО, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае, и Якутии, то есть в тех регионах, которые сегодня являются территориально изолированными от энергорынка и имеющими самые высокие тарифы.
В Минвостокразвития неоднократно отмечали, что в настоящий момент высокие энерготарифы сдерживают развитие всего ДФО. Так, в Якутии текущий тариф в два раза выше среднероссийского, на Камчатке - в 1,6 раза, на Чукотке - почти в 3,5 раза. Это делает продукцию многих предприятий в регионах Дальнего Востока неконкурентоспособной, удорожает жизнь, сдерживает запуск целого ряда новых инвестиционных проектов. Снижение энерготарифов даст экономию предприятиям указанных территорий в объеме около 27 миллиардов рублей в год.
Как не раз подчеркивал глава Минвостокразвития Александр Галушка, с принятием закона "восстанавливается экономическая справедливость" в отношении регионов Дальнего Востока.
Источник: Российская газета