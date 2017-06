Cisco на ИННОПРОМ-2017: навстречу "умному" производству

Компания Cisco в четвертый раз поддержит международную выставку ИННОПРОМ, которая пройдет 10-13 июля в Екатеринбурге. ИННОПРОМ – крупнейшая промышленная выставка Евразии, организуемая Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Свердловской области. В рамках ключевой темы «Умное производство. Глобальный подход» будут обсуждаться основные направления развития промышленности.



«Автоматизация производственных процессов – один из важнейших аспектов цифровой трансформации промышленности, – говорит вице-президент Cisco по работе в России/СНГ Джонатан Спарроу. – В основе всех инноваций лежит открытая, управляемая на основе политик, безопасная сеть, обеспечивающая анализ и управление данными».



В работе выставки примет участие Мэттью Смит (Matthew Smith), глобальный руководитель Cisco по стратегии и развитию бизнеса в области индустриальных решений и Всеобъемлющего Интернета. М. Смит выступит на сессии «Производственный персонал в цифровую эпоху» (трек «Цифровое производство»). Он расскажет о том, какие навыки потребуются от производственного персонала в будущем для того, чтобы обрабатывать новые потоки данных, появление которых обусловлено стремительным ростом числа подключений в ближайшие годы. Еще один доклад Мэттью Смита прозвучит на форуме «Технологии для городов» в рамках сессии «Цифровая трансформация городов». Выступление будет посвящено интегрированным городским службам, с помощью передовых технологий способствующих более рациональному использованию человеческих и физических активов. Кроме того, Мэттью станет участником заседания стратегического совета по инвестициям в новые индустрии Минпромторга России.



ИННОПРОМ-2017 также посетит Анил Менон (Anil Menon), старший вице-президент Cisco, отвечающий за глобальное направление «“Умные” и подключенные сообщества», представитель Cisco в совете Фонда «Сколково».



«ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности»



Образование – ключевой фактор, определяющий успех цифровых преобразований и модернизации экономики. В рамках проекта ПРОФИ, где будут представлены оборудование и технологии для подготовки кадров, Cisco продемонстрирует решения, повышающие эффективность образовательного процесса. Специалисты компании покажут, как обычный класс можно превратить в мультимедийный, организовать удаленное обучение, обеспечить условия для комфортного онлайн-взаимодействия с преподавателями людям с ограниченными возможностями. Помимо электронных учебников, портала образования и оборудования для беспроводной связи, Cisco представит приложение Spark, облачный сервис для совместной работы, который откроет онлайн-доступ к образовательным ресурсам (в ближайшее время он будет доступен в России).



В рамках ПРОФИ можно будет получить информацию о программе Сетевой академии Cisco, которая помогает развивать навыки, необходимые для успешной работы в условиях цифровой экономики. Эта некоммерческая программа, нацеленная на фундаментальную подготовку специалистов по теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации локальных и глобальных сетей, в настоящее время действует в 170 государствах, включая РФ. На сегодня в России работают свыше 500 академий Cisco, в которых преподают более 650 сертифицированных инструкторов, а общее число выпускников превысило 70 тысяч человек. Одна из первых академий Cisco в России была открыта в 1999 году в Екатеринбурге. Сейчас в Свердловской области работают 12 академий Cisco.



Демонстрация промышленных решений



Многие компании начинают цифровые преобразования своего бизнеса c внедрения подключенных операций и подключенного производства. В выставочной зоне будет действовать стенд компании FANUC, на котором с помощью роботов FANUC будет продемонстрировано совместное решение Cisco и FANUC под названием ZDT (Zero Down Time) – средство для мониторинга состояния и параметров работы промышленных роботов FANUC. ZDT предотвращает простои производства и выход оборудования из строя. На стенде FANUC будут представлены решения Cisco для построения технологических сетей современных цифровых производств на основе линейки Cisco Industrial Ethernet, в том числе оборудование для технологических сетей Cisco IE-1000, IE-2000, IE-4000, IE-5000, оборудование для информационной защиты технологической сети Cisco ISA3000, программное обеспечение Cisco Industrial Network Director для мониторинга и управлением сетевым оборудованием, программное обеспечение Cisco Fog Director, с помощью которого производится управление приложениями для коммутаторов IE-4000 с технологией Cisco IOx.



Кроме того, участники выставки смогут ознакомиться с решением партнера Cisco – компании Netcube – по расширенному мониторингу и анализу работы промышленного оборудования. Это решение было разработано при участии специалистов Cisco и реализовано на основе разработок компании в области цифровизации производства, Интернета вещей и туманных вычислений. Оно позволяет осуществить интеграцию данных с уровня производства до уровня ERP-системы для автоматизации управленческого и производственного учета, служит эффективным средством повышения производительности труда и эффективности производства.