Enel подписала соглашение о приобретении EnerNOC

Enel Green Power North America (EGPNA), дочернее предприятие Enel Group, подписало соглашение о покупке 100% доли в EnerNOC (Nasdaq: ENOC). Сделка единогласно одобрена советом директоров компании EnerNOC в США, ее сумма составила 250 млн долларов[1]США. EnerNOC – американская компания – ведущий поставщик услуг по регулированию спроса на электроэнергию для коммунальных, коммерческих, институциональных и промышленных потребителей. Приобретение EnerNOC делает Enel Group глобальным лидером в области услуг по управлению спросом и предоставит текущим коммерческим и промышленным клиентам Enel доступ к технологиям и услугами EnerNOC по регулированию потребления электроэнергии.



«Приобретение EnerNOC через полгода после покупки Demand Energy Networks отражает стратегическую заинтересованность Enel в сфере энергетических технологий и услуг, – комментирует Франческо Вентурини, глава глобальной бизнес-линии e-Solutions Enel. – Технологическая экспертиза и позиции EnerNOC на ключевых рынках дадут дополнительный импульс нашим усилиям по трансформации энергетического сектора. Наше глобальное присутствие позволит создать новые бизнес-возможности и распространить инновационные услуги и решения EnerNOC среди сотен миллионов клиентов Enel Group по всему миру».



С приобретением EnerNOC, глобального лидера по регулированию спроса на электроэнергию, к Enel переходит 8 000 клиентов, 14 000 объектов и в общей сложности 6 ГВт мощностей по управлению спросом.



Управление спросом позволяет коммерческим и промышленным компаниям реагировать на сигналы рынка, увеличивая или сокращая потребление электроэнергии для решения проблемы избыточного энергоснабжения или спроса. Это способствует большей гибкости и стабильности сети, а также более эффективному использованию энергетической инфраструктуры и энергоресурсов. Потребители получают выгоду в виде вознаграждения за участие в программах управления спросом, если соответствующее законодательство это позволяет.



Enel Group использует возможности EnerNOC по регулированию потребления электроэнергии для усиления предложения компании на существующих рынках, в том числе через перекрестные продажи новых услуг текущей клиентской базе и выход на новые рынки. Кроме того, благодаря улучшению гибкости и стабильности сети услуги по управлению спросом на электроэнергию повысят устойчивость энергетической системы в целом.



В соответствии с соглашением с EnerNOC, EGPNA подготовит акционерам EnerNOC открытое предложение по выкупу 100% акций компании по цене 7,67 долларов за акцию по наличному расчету, что на 42% выше цены компании на момент закрытия биржи 21 июня 2017 года и на 38% – 30-тидневной средневзвешенной цены. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2017 года после покупки EGPNA всех акций компании и дальнейшего исключения EnerNOC из реестра фондовой биржи, а также получения всех необходимых одобрений от органов государственного регулирования.



EnerNOC имеет действующую сеть для управления спросом на электроэнергию в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, программное обеспечение EnerNOC для интеллектуального управления потреблением энергии помогает клиентам увеличивать эффективность бизнеса, упрощать управление счетами за коммунальные услуги и снижать временные затраты. Инструменты и услуги EnerNOC для закупки электроэнергии позволяют приобретать энергию, используя более стратегический подход, управлять рисками и оптимизировать цены.