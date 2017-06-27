Энергетики "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение первой очереди жилого комплекса "Гулливер" в центре Перми

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27 июня 2017, 13:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечил электроснабжение первой очереди жилого комплекса «Гулливер», строящегося в Свердловском районе краевой столицы, в квартале между улицами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом.
Для выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения специалисты «Пермэнерго» оборудовали на подстанции 110/35/6 кВ «Данилиха» две новые ячейки 6 кВ. Также проложено более 9 км кабельных линий 6 кВ. В центре электрических нагрузок установлены две блочные комплектные трансформаторные подстанции. Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной застройщиком мощности в объеме более 1,8 МВт.
В настоящее время на застраиваемой площадке в разной степени готовности возведены четыре дома по адресам: улица Революции 48а, 48 б, 50 и 54. Всего до 2020 года на территории жилого комплекса «Гулливер» планируется построить восемь домов разной этажности (от 6 до 32 этажей).
Жилой комплекс «Гулливер» будет включать 3 тысячи квартир общей площадью 168 тысяч квадратных метров жилья. Яркой деталью «Гулливера» станет современный городской парк площадью 2 гектара с сохранившимися вековыми деревьями и детскими и спортивными площадками.