 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение первой очереди жилого комплекса "Гулливер" в центре Перми

Энергетики Пермэнерго обеспечили электроснабжение первой очереди жилого комплекса Гулливер в центре Перми

27 июня 2017, 13:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

182 просмотра

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечил электроснабжение первой очереди жилого комплекса «Гулливер», строящегося в Свердловском районе краевой столицы, в квартале между улицами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом.

Для выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения специалисты «Пермэнерго» оборудовали на подстанции 110/35/6 кВ «Данилиха» две новые ячейки 6 кВ. Также проложено более 9 км кабельных линий 6 кВ. В центре электрических нагрузок установлены две блочные комплектные трансформаторные подстанции. Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной застройщиком мощности в объеме более 1,8 МВт.

В настоящее время на застраиваемой площадке в разной степени готовности возведены четыре дома по адресам: улица Революции 48а, 48 б, 50 и 54. Всего до 2020 года на территории жилого комплекса «Гулливер» планируется построить восемь домов разной этажности (от 6 до 32 этажей).

Жилой комплекс «Гулливер» будет включать 3 тысячи квартир общей площадью 168 тысяч квадратных метров жилья. Яркой деталью «Гулливера» станет современный городской парк площадью 2 гектара с сохранившимися вековыми деревьями и детскими и спортивными площадками.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!