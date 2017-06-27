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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики отремонтировали с начала года 10 ВЛ на юго-западе края

Энергетики отремонтировали с начала года 10 ВЛ на юго-западе края

27 июня 2017, 17:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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С начала 2017 года по ремонтной программе бригады Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выполнили капитальный ремонт 10 воздушных ЛЭП 35-110 кВ в Анапском, Новороссийском и Крымском районах края.

Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений специалисты произвели замену и установку более 8,7 км грозозащитного троса. Расчищено около 19 га просек ЛЭП. Заменено четыре опоры ЛЭП, свыше 750 старых изоляторов на современные стеклянные.

– Запланированный комплекс мероприятий направлен на увеличение срока эксплуатации энергооборудования и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха. – Филиал качественно и в срок выполняет все намеченные планы.

Реализация мероприятий повысит надежность более 258 тысяч бытовых потребителей, множества социальнозначимых объектов и восьми крупнейших градообразующих предприятий Юго-Западного энергорайона.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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