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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС провела выставку техники в честь дня города в Петрозаводске

ФСК ЕЭС провела выставку техники в честь дня города в Петрозаводске

27 июня 2017, 14:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА

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ФСК ЕЭС провела на главной площади Петрозаводска выставку автотехники, которая используется компанией в повседневной работе для поддержания надежности электроснабжения не только Республики Карелия, но и всего Северо-Западного региона.

Жители и гости города ознакомились с линейным бригадными автомобилями и грузовым транспортом, в том числе с машинами, ставшими легендарными в отрасли: в выставке был задействован гусеничный снегоболотоход, подъемник с рабочей платформой, мобильная лаборатория, экскаватор-погрузчик.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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