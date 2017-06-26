Филиал "Пензаэнерго" выявил более 900 случаев безучетного потребления электроэнергии

Новый номер RusCable Insider Digest
27 июня 2017, 16:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО
Сотрудниками групп баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» за 5 месяцев 2017 года выявлено 982 случая безучетного потребления электроэнергии в объеме 3 235,6 тыс. кВт*ч. Из общего количества составленных актов - 271 (1 325,5 тыс. кВт*ч) - в отношении юридических лиц, 711 (1 910,2 тыс. кВт*ч) – в отношении физических. Причиненный недобросовестными потребителями ущерб сетевой компании (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся только услуг по передаче э/э) оценивается в 4,9 млн. рублей. К настоящему времени данный ущерб возмещен в полном объеме.
Самыми распространенными способами воровства электричества по-прежнему остаются получение электроэнергии «в обход» счетчика, повреждение приборов учета для искажения данных о реальном объеме потребления, подключения к электросетям путем набросов на провода воздушных линий электропередачи и др.
Сотрудники филиала «Пензаэнерго» предупреждают, что подобные методы могут привести к гибели от электрического тока как самого энерговора, так и его окружающих. Также несанкционированное подключение к сети может привести к возникновению пожаров из-за коротких замыканий проводки, вызвать перепады напряжения, выход из строя бытовой техники. В конечном итоге, из-за несанкционированных подключений наступает перегрузка электросети, с последующим выходом ее из строя.
Энергетики напоминают, что согласно действующему законодательству за безучетное потребление электроэнергии всем правонарушителям грозит наказание, вплоть до уголовного преследования. Если Вы стали свидетелями или располагаете информацией о несанкционированных подключениях к электрической сети, о безучетном потреблении электроэнергии - просьба сообщать в район электрических сетей (РЭС) филиала «Пензаэнерго» по месту жительства или по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-700-18-12.