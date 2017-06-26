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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Комиэнерго повышает надежность и качество электроснабжения потребителей пгт. Благоево Удорского района республики

Комиэнерго повышает надежность и качество электроснабжения потребителей пгт. Благоево Удорского района республики

27 июня 2017, 13:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО

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В ночь с 26 на 27 июня 2017 года филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» приступает к расширению охранной зоны воздушной линии электропередачи 110 кВ в Удорском районе Республики Коми. Для производства работ будут вводиться плановые ограничения электроснабжения потребителей городского поселения «Благоево», сельских поселений  «Чим» и «Ёртом». Филиал просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам: все работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения.
 
Линия 110 кВ протяженностью 32 км, питающая пгт. Благоево и близлежащие населенные пункты, является тупиковой. В преддверии зимы здесь планируется расширить 69 га просеки. Для безопасного проведения работ линию необходимо отключать. В ближайшее время в пгт. Благоево будут доставлены 5 резервных источников электроснабжения – они возьмут на себя часть нагрузки по бесперебойному электроснабжению социально значимых объектов и части населения.
 
В период с 27 июня по 3 июля работы на линии будут вестись в ночное время – с часу ночи до 7 утра. В дальнейшем, ограничение электроснабжения будет производиться по графику с учетом еженедельной корректировки – об этом будет сообщено дополнительно. Также информацию о графике отключений можно узнать у диспетчера Удорского РЭС ПО «Южные электрические сети» 8(82135) 51-3-00, или по телефону горячей линии Комиэнерго 8-800-250-17-00.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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