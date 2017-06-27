ОКБМ Африкантов принимает участие в международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах FR17 в Екатеринбурге

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатом-Атомэнергомаш) принимает участие вмеждународной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах FR17 в Екатеринбурге.



Крупнейшая международная конференция по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам пройдет под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 26- 29 июня 2017 года в Екатеринбурге. Цель конференции – создание экспертной площадки для обмена информацией о международных и национальных программах по реакторам на быстрых нейтронах, о новых разработках в области "быстрых" реакторов и из топливных циклов. Первый такой форум FR09 прошел в 2009 году в японском Киото, второй – FR13 — состоялся в 2013 году в Париже. Темой предстоящей конференции FR17 станет новое поколение ядерных систем для устойчивого развития.



На стендах Госкорпорации «Росатом» и АО «Росэнергоатом» представлена информация о текущем состоянии разработок в данной области, а также о перспективах развития данного направления.



В мероприятии, в частности, участвует главный конструктор реакторных установок БН АО «ОКБМ Африкантов» Сергей Шепелёв. Он представит в ходе мероприятия информацию о перспективах реализации проекта БН-1200, который в настоящее время проходит экспертизу в Госкорпорации «Росатом». Итоги экспертизы в течение июля 2017 года будут рассмотрены на двух профильных секциях научно-технического совета (НТС) Росатом, которые примут решение о перспективах развития нового быстрого реактора.



В настоящее время готов технический проект реакторной установки БН-1200, турбоустановки и материалы проекта энергоблока.



В настоящее время в промышленную эксплуатацию введены два реактора на быстрых нейтронах - БН-600 и БН-800. Они установлены на Белоярской АЭС в Свердловской области. Планируется, что разрабатываемый БН-1200 обеспечит проект замыкания ядерного топливного цикла.