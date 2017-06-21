 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Представители малого и среднего бизнеса Апатитов и Кировска ознакомились с подробностями схемы технологического присоединения к сетям "Колэнерго"

Представители малого и среднего бизнеса Апатитов и Кировска ознакомились с подробностями схемы технологического присоединения к сетям Колэнерго

27 июня 2017, 13:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

Обсудить на форуме

181 просмотр

Встреча с представителями малого и среднего бизнеса, организованная при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, прошла в Апатитах, в здании управления Центральных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в рамках Дня предпринимателя.
 
Опытом реализации технологических присоединений к сети в зоне ответственности производственного отделения «Центральные электрические сети» поделился с участниками встречи заместитель директора ПО ЦЭС по развитию и реализации услуг Владимир Викулин (на фото).
 
В ходе встречи он рассказал, что средняя загрузка новых центров питания составляет в регионе порядка 79 процентов. Это обусловлено, прежде всего, тем, что изначально запрашиваемая потребителями мощность остается частично или полностью невостребованной. Выполняя условия договоров на технологическое присоединение, энергокомпания несёт большие затраты, но потребители, со своей стороны, либо не спешат выполнять договорные условия, либо потребляемый объем электроэнергии оказывается значительно ниже заявленного. Владимир Викулин также отметил, что существуют предусмотренные законом механизмы отказа от ранее запрашиваемой мощности или перераспределения её в пользу других потребителей.
 
Владимир Викулин ответил на вопросы, разъяснил, как можно получить консультацию, в какой форме сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение.
 
«Всё больший акцент в компании делается на использование электронных сервисов», - подчеркнул он. – «На сайте МРСК Северо-Запада» действует интернет-приемная, где можно «в несколько кликов» оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая  информация».
 
В МРСК Северо-Запада действует единый телефонный номер для обращений потребителей, в том числе, по вопросам технологического присоединения к сети, подачи заявок на технологическое присоединение: 8-800-333-02-52.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!