РЖД могут получить 9,4 млрд руб. на развитие МЖД в 2017 г.

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27 июня 2017, 12:27
Рубрика: Россия
Метки: РЖД, ИНВЕСТИЦИИ
РЖД могут получить в 2017 г. 9,4 млрд руб. для строительства станций Московской железной дороги (МЖД) и интеграции Савеловского направления МЖД и Московского центрального кольца (МЦК). Соответствующие изменения в устав РЖД разрабатывает Министерство транспорта России, следует из опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов уведомления.
Еще 3,74 млрд руб. могут быть выделены для комплексной реконструкции обхода Краснодарского железнодорожного узла на участке им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская.
Ранее президент РЖД Олег Белозеров сообщал, что инвестпрограмма РЖД в 2017 г. может быть увеличена до 510 млрд руб. Ранее она составляла 459 млрд руб., затем была увеличена до 495 млрд руб, передает RNS.