Ремонтная программа "Ленэнерго" исполняется по графику

Новый номер RusCable Insider Digest
27 июня 2017, 13:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») подводит промежуточные итоги исполнения ремонтной программы за пять месяцев 2017 года. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в осенне-зимний период (ОЗП) 2017/18 годов, энергетики на 100% исполнили календарный план ремонтной программы. Годовой план завершен на 28%.
С января по конец мая электросетевая компания вложила в ремонтную программу 351,2 млн рублей. Специалисты «Ленэнерго» отремонтировали 1876,8 километра воздушных линий и 22,4 километра кабельных линий различного класса напряжения, а также заменили 733 опоры и 7530 изоляторов на воздушных линиях 110-0,4 кВ, отремонтировали 801 трансформаторную подстанцию 6-10/0,4 кВ. Расчищено 939,2 гектаров трасс воздушных линий (ВЛ) 6-110 кВ и расширено 125,5 гектар просек ВЛ 6-110 кВ.
Ремонтная программа – ключевой элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Поддержание оборудования в исправном состоянии, своевременное обслуживание и выполнение ремонтных работ электросетевых объектов обеспечивает надежность электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.