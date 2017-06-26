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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ремонтная программа "Ленэнерго" исполняется по графику

Ремонтная программа Ленэнерго исполняется по графику

27 июня 2017, 13:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») подводит промежуточные итоги исполнения ремонтной программы за пять месяцев 2017 года. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в осенне-зимний период (ОЗП) 2017/18 годов, энергетики на 100% исполнили календарный план ремонтной программы. Годовой план завершен на 28%.

С января по конец мая электросетевая компания вложила в ремонтную программу 351,2 млн рублей. Специалисты «Ленэнерго» отремонтировали 1876,8 километра воздушных линий и 22,4 километра кабельных линий различного класса напряжения, а также заменили 733 опоры и 7530 изоляторов на воздушных линиях 110-0,4 кВ, отремонтировали 801 трансформаторную подстанцию 6-10/0,4 кВ. Расчищено 939,2 гектаров трасс воздушных линий (ВЛ) 6-110 кВ и расширено 125,5 гектар просек ВЛ 6-110 кВ.

Ремонтная программа – ключевой элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Поддержание оборудования в исправном состоянии, своевременное обслуживание и выполнение ремонтных работ электросетевых объектов обеспечивает надежность электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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