Роботы напомнят потребителям тепла о долгах

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27 июня 2017, 17:02
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с платежной системой «Квартплата 24» запустили автоматическую систему автообзвона должников за тепловую энергию из числа юридических лиц. За первые дни работы системы звонки с напоминанием о существующей задолженности и предложением погасить ее в кратчайший срок поступили на официальные телефоны 400 клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области.
В 2015 году «ЭнергосбыТ Плюс Самара» внедрил автоматическую систему смс-информирования должников, что стало новым инструментом, стимулирующим «забывчивых» неплательщиков. В этом году сбытовая компания запустила автоинформатор для должников - юридических лиц. В базу данных номеров внесены официальные телефоны клиентов в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске, имеющих договорные отношения на поставку тепла, чей период задолженности превышает 3 месяца.
Среди злостных неплательщиков, на чьи контактные телефоны поступили звонки от роботов, ООО «МКС-Самара». Данная организация обслуживает 12 жилых домов в Кировском районе Самары. Несмотря на то, что все эти многоквартирные многоэтажные дома получают услуги отопления и горячего водоснабжения, компания оплачивает менее 40% ежемесячного начисления. В октябре 2016 года Комиссия по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской области уже выносила предупреждение данной УК. С тех пор платежеспособность управляющей компании не улучшилась: если в октябре 2016 года долг ООО «МКС-Самара» составлял 19 млн. рублей, то в июне 2017 года размер задолженности превысил 48 млн. рублей.
По состоянию на 27 июня 2017 года, задолженность потребителей за тепловую энергию, произведенную ТЭЦ, ГРЭС и котельными Самарского филиала «Т Плюс», составляет 8,2 млрд. рублей. Эти финансовые средства могли быть направлены энергетиками на увеличение перекладок тепловых сетей и дополнительный ремонт оборудования на ТЭЦ.