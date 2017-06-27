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27 июня 2017, 16:07
Рубрика: Россия
Метки: РОСНЕФТЬ, РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Роснефть планирует нарастить мощность собственной электрогенерации до 3-3,5 МВт с нынешних 2,5 МВт, рассматривает использование газа для этих целей, пишет глава компании Игорь Сечин в статье, опубликованной на сайте "Известий".
"Мы рассматриваем возможности использования газа для собственной электрогенерации. Хочу отметить, что компания владеет энергетическими объектами в России мощностью более чем 2,5 МВт и планирует нарастить мощности до 3-3,5 МВт",- пишет Сечин.
Глава компании отмечает, что по масштабу это сопоставимо с мощностями территориальных генерирующих компаний.
Источник: РИА Новости