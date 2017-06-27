 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

"Роснефть" планирует нарастить мощность собственной электрогенерации

Роснефть планирует нарастить мощность собственной электрогенерации

27 июня 2017, 16:07
Рубрика: Россия
Метки: РОСНЕФТЬ, РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Обсудить на форуме

316 просмотров

Роснефть планирует нарастить мощность собственной электрогенерации до 3-3,5 МВт с нынешних 2,5 МВт, рассматривает использование газа для этих целей, пишет глава компании Игорь Сечин в статье, опубликованной на сайте "Известий".

"Мы рассматриваем возможности использования газа для собственной электрогенерации. Хочу отметить, что компания владеет энергетическими объектами в России мощностью более чем 2,5 МВт и планирует нарастить мощности до 3-3,5 МВт",- пишет Сечин.

Глава компании отмечает, что по масштабу это сопоставимо с мощностями территориальных генерирующих компаний.


Источник: РИА Новости

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!