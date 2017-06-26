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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" в Токио обсудили с "СофтБанком" аспекты сотрудничества

Россети в Токио обсудили с СофтБанком аспекты сотрудничества

27 июня 2017, 14:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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 В ходе рабочего визита в Японию генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин обсудил с генеральным менеджером проектного офиса главного исполнительного директора «СофтБанка» (SoftBank Group Corp. – “SoftBank”) Сигэки Мивой (Shigeki Miwa) возможные шаги на пути развития российско-японского сотрудничества в области электроэнергетики.

На встрече стороны в очередной раз подтвердили заинтересованность в продолжении консультаций для дальнейшей практической реализации подписанного компаниями из России, Японии, Китая и Кореи, включая «Россети» и «СофтБанк», Меморандума о взаимопонимании о строительстве Большого Азиатского Энергокольца.

Олег Бударгин отметил, что в течение последних месяцев несколько раз встречался с представителями правительства Монголии, которые выразили желание присоединиться к проекту.

Ещё одним аспектом повестки стал вопрос возможного строительства линии электропередачи высокого напряжения с российского Дальнего Востока для передачи электроэнергии в Японию и создания дополнительного резерва мощности для обеих сторон. «Россети» подчеркнули, что готовы к осуществлению совместного технико-экономического обоснования.

Руководители «Россетей» и «СофтБанка» также обсудили перспективы развития в России «умного учета» электроэнергии на основе единого чипа для всех приборов, которые смогут стать комплексным решением по двусторонней передаче информации между энергетическими компаниями и потребителями, а также помогут последним управлять энергопотреблением и повышать его эффективность.

В заключение Олег Бударгин и Сигэки Мива обсудили участие в Восточном экономическом форуме в сентябре текущего года во Владивостоке.

Компания: ПАО "Россети"
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