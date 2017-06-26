"Ростелеком" подключил еще три точки доступа Wi-Fi в Томской области

«Ростелеком» рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства подключил в Томской области три новые коллективные точки доступа в интернет в деревне Ерестная Кожевниковского района, деревне Прокоп Парабельского района и поселке Черный Яр Тегульдетского района.



Алексей Махорин, директор Томского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы завершили второй этап подключения точек в 2017 году. Всего с 2015 года мы построили уже 36 точек. Напомню, что до конца этого года нам еще предстоит построить 138 километров оптоволокна в Кожевниковском районе. Благодаря этой программе жители могут пользоваться всеми ресурсами сети интернет за минимальные деньги».



Постановлением Правительства установлен предельный максимальный тариф на использование услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету с использованием точек доступа - 45 рублей в месяц или 1,5 рубля в сутки. Также предусмотрен безлимитный доступ «0» рублей к сайтам из списка через сеть RTFree, в том числе портал госуслуг и сайты госорганов.



На официальном сайте для клиентов «Ростелекома» www.rt.ru создан специальный раздел «Универсальная услуга связи Wi-Fi», в котором размещена информация о регистрации/авторизации, идентификации пользователя и порядке пользования услугами доступа в интернет, о тарифах и оплате, а также другие подробности. К более 2 тысячам интернет-ресурсов, список которых утвержден Минкомсвязью России, доступ предоставляется бесплатно. Бесплатный телефон поддержки пользователей 8-800-301-00-35.



Согласно Федеральному закону «О связи» в рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью до 10 Мбит/с, а это почти 14 тыс. сел и деревень, в которых проживает около 4 млн. человек. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым оператором универсального обслуживания на территории страны назначен «Ростелеком». В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.