"РусГидро" собрало лучших специалистов в области ВИЭ на конференции в Якутии

ПАО «РусГидро» совместно с правительством Республики Саха (Якутия) провели V Международную конференцию «Развитие возобновляемой энергетики (ВИЭ) на Дальнем Востоке России». В мероприятии участвовали более 350 делегатов из 112 российских и зарубежных организаций.



В конференции приняли участие представители госкорпораций «Росатом» и «Роснано», Правительств Приморского края и Сахалинской области, а также многочисленные зарубежные гости - представители японской правительственной организации NEDO, японские компании Mitsui and Co. Ltd, Komaihaltec Ltd., Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, французская Saft Russia, американские Apfelbaum Industrial Inc. и Caterpillar Inc. и многие другие.



В рамках выставочной экспозиции компании «РусГидро», «Передвижная энергетика», «Якутскэнерго», «Сахаэнерго», «Энерго/САТ», «Наука-Энерготех», Mitsui представили свои образцы генерирующего оборудования, работающего на основе возобновляемых источников энергии. Церемония открытия конференции началась с традиционного обряда алгыс -благословления начала работы форума, с якутским таежным чаем, приготовленном на солнечной энергии. Сотрудники компании «Якутскэнерго» по просьбам жителей столицы организовали для самых юных участников конференции детскую игровую зону «Мы – за энергобезопасность!».



Всего за два дня выставку посетили более 600 специалистов - представители науки, бизнеса, местной власти, разработчики и проектировщики оборудования и технических систем. Одними из первых экспозиции осмотрели глава Якутии Егор Борисов, первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Гаврил Левин, директор департамента перспективного развития ПАО «РусГидро» Алексей Каплун.



На пленарных заседаниях конференции активно обсуждалась актуальная для человечества проблема рационального использования ресурсов и необходимость перехода к «энергии будущего» на основе возобновляемых источников. С интересом участники конференции отнеслись к уникальному опыту строительства и эксплуатации объектов ВИЭ в условиях экстремально низких температур и шквальных ветров на дальневосточных территориях. Было отмечено, что в России много солнца, ветра и других возобновляемых ресурсов, которые необходимо уже сейчас грамотно использовать. Ярким примером этому сегодня являются Якутия, Камчатка и Сахалин, где построены и успешно эксплуатируются объекты ВИЭ, а крупнейшая за полярным кругом солнечная станция в п. Батагай мощностью 1 МВт вошла в книгу рекордов Гиннеса.



На дискуссионных площадках было представлено более 100 докладов по темам: «Российский опыт реализации проектов ВИЭ», «Нормативное регулирование», «Меры государственной поддержки и возможности финансирования проектов ВИЭ», «Запад и Восток: лучшие технологии и проекты» и др.