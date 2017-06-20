Специалисты Курскэнерго за пять месяцев текущего года выявили и предъявили к оплате около 2 млн кВт*ч похищенной электроэнергии

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27 июня 2017, 14:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В филиале ПАО «МРСК Центра» – продолжается работа по предотвращению использования недобросовестными потребителями приборов учета с конструктивными изменениями, позволяющими занижать объемы учитываемой электроэнергии (так называемых «заряженных счетчиков»).
За пять месяцев 2017 года энергетиками выявлены 20 таких нарушений со стороны юридических и физических лиц, общий объем неучтенного энергопотребления составил около 2 млн кВт*ч. По каждому случаю оформлены соответствующие акты, в правоохранительные органы поданы заявления для привлечения недобросовестных потребителей к административной ответственности.
Так, в Бесединском районе Курской области специалисты Курскэнерго выявили владельца магазина продуктов, похитившего с помощью «заряженного счетчика» 15,462 тыс. кВт*ч. Теперь злоумышленнику придется выплатить предприятию более 70 тысяч рублей.
342, 89 тысяч рублей предстоит выплатить индивидуальному предпринимателю из Глушковского района, попытавшемуся таким же способом «сэкономить» на платежах за электроэнергию . В Курском районе владелец административного здания и стоянки для спецтехники по акту о неучтенном потреблении электроэнергии (381 600 кВт*ч) начислено 1,768 млн рублей.
Курскэнерго предупреждает: энерговоровство является серьезным правонарушением, за которое законодательством предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Энергетики просят не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по единому бесплатному телефону компании 8-800-50-50-115.