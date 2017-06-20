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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты Курскэнерго за пять месяцев текущего года выявили и предъявили к оплате около 2 млн кВт*ч похищенной электроэнергии

Специалисты Курскэнерго за пять месяцев текущего года выявили и предъявили к оплате около 2 млн кВт*ч похищенной электроэнергии

27 июня 2017, 14:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В  филиале  ПАО «МРСК Центра» – продолжается работа по предотвращению использования недобросовестными потребителями приборов учета с конструктивными изменениями, позволяющими занижать объемы учитываемой электроэнергии (так называемых «заряженных счетчиков»).

За пять месяцев 2017 года энергетиками выявлены 20 таких нарушений со стороны юридических и физических лиц, общий объем неучтенного энергопотребления  составил около 2 млн  кВт*ч. По каждому случаю оформлены соответствующие акты, в правоохранительные органы поданы заявления для привлечения  недобросовестных потребителей к  административной ответственности.

Так, в Бесединском районе Курской области специалисты Курскэнерго выявили владельца магазина продуктов, похитившего с помощью «заряженного счетчика» 15,462 тыс. кВт*ч.  Теперь злоумышленнику придется выплатить предприятию более 70 тысяч  рублей.

342, 89 тысяч рублей предстоит выплатить индивидуальному предпринимателю из Глушковского района, попытавшемуся  таким же способом «сэкономить» на платежах за электроэнергию .  В Курском районе  владелец административного здания и стоянки для спецтехники по акту о неучтенном потреблении электроэнергии  (381 600 кВт*ч) начислено 1,768 млн рублей.

Курскэнерго предупреждает: энерговоровство является серьезным правонарушением, за которое законодательством предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Энергетики просят не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по единому бесплатному телефону компании 8-800-50-50-115.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
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