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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тюменские энергетики приняли участие в выставке спецтехники системы гражданской обороны

Тюменские энергетики приняли участие в выставке спецтехники системы гражданской обороны

27 июня 2017, 15:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети представил на выставке, приуроченной к 85-ой годовщине со дня основания Гражданской обороны РФ, лабораторию высоковольтных испытаний на базе автомобиля Volkswagen Crafter, предназначенную для испытания и поиска мест повреждения кабельных линий. Её экипаж активно участвовал в устранении последствий непогоды в Тюменском районе, в круглосуточном режиме выявляя места обрыва линий электропередачи.

Оборудование, считающееся одним из лучших и новейших на современном рынке, было продемонстрировано в Тюменском учебном центре федеральной противопожарной службы на выставке спецтехники, предназначенной для спасения людей и восстановления работы жизненно необходимых коммуникаций.

Филиал «Тюменские распределительные сети» плотно взаимодействует с ГУ МЧС России по Тюменской области как в повседневной жизни, так и в нештатных ситуациях. «Тюменьэнерго» является важным звеном областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведёт активную работу по пропаганде электробезопасности среди жителей на территории обслуживания, принимает участие в городских мероприятиях.

Компания: АО "Тюменьэнерго"
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