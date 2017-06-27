Тюменские энергетики приняли участие в выставке спецтехники системы гражданской обороны

Новый номер RusCable Insider Digest
27 июня 2017, 15:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети представил на выставке, приуроченной к 85-ой годовщине со дня основания Гражданской обороны РФ, лабораторию высоковольтных испытаний на базе автомобиля Volkswagen Crafter, предназначенную для испытания и поиска мест повреждения кабельных линий. Её экипаж активно участвовал в устранении последствий непогоды в Тюменском районе, в круглосуточном режиме выявляя места обрыва линий электропередачи.
Оборудование, считающееся одним из лучших и новейших на современном рынке, было продемонстрировано в Тюменском учебном центре федеральной противопожарной службы на выставке спецтехники, предназначенной для спасения людей и восстановления работы жизненно необходимых коммуникаций.
Филиал «Тюменские распределительные сети» плотно взаимодействует с ГУ МЧС России по Тюменской области как в повседневной жизни, так и в нештатных ситуациях. «Тюменьэнерго» является важным звеном областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведёт активную работу по пропаганде электробезопасности среди жителей на территории обслуживания, принимает участие в городских мероприятиях.