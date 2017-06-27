В Казани обсудили перспективы развития высокотехнологичных производств в Республике Татарстан

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27 июня 2017, 17:43
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ПРОИЗВОДСТВО
В совещании «Инновационное развитие предприятий – основа повышения конкурентоспособности экономики Республики Татарстан», прошедшем 16 июня под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, приняли участие директор Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга России Алексей Ученов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, представители Инжинирингового центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» и др., руководители промышленных предприятий Республики Татарстан, республиканских органов и организаций, учебных учреждений.
Основными темами обсуждения стали вопросы цифровизации и роботизации в промышленности, развития интернет-торговли и вовлечения вузов в реализацию промышленных проектов.
В своем выступлении Алексей Ученов сообщил участникам совещания о реализуемой сейчас Национальной технологической инициативе, принципах работы в рамках НТИ и тех мерах поддержки, на которые могут рассчитывать промышленные предприятия, участвующие в ее реализации. Отдельный акцент в выступлении был сделан на развитии передовых производственных технологий и дорожной карте НТИ «Технет».
«Технет» увязывает между собой действующий инструментарий инвестиционной политики в промышленности и проекты в рамках Национальной технологической инициативы, – подчеркнул Алексей Ученов.
Справочно
Минпромторгом России совместно с Минобрнауки России уже создана значительная часть инфраструктуры для реализации проекта «Технет»: это сеть из 49 инжиниринговых центров на базе лучших технических вузов, расположенных в 30 регионах страны. 3 инжиниринговых центра расположены в Республике Татарстан:
• Инжиниринговый центр «КАИ-композит» на базе Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ;
• Инжиниринговый центр в области химических технологий «Chemical Еngineering» на базе Казанского национального исследовательского технологического университета;
• Инжиниринговый центр «Компьютерное моделирование и инжиниринг в области энергетики и энергетического машиностроения» на базе Казанского государственного энергетического университета.