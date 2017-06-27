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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Колэнерго отработали действия дежурного персонала при проникновении посторонних лиц на подстанцию

В Колэнерго отработали действия дежурного персонала при проникновении посторонних лиц на подстанцию

27 июня 2017, 17:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в группу компаний «Россети») прошла тренировка, во время которой проверялись готовность и навыки дежурного персонала подстанции ПС-28, находящейся в поселке Ура-губа, при несанкционированном проникновении посторонних лиц на территорию энергообъекта.
 
По сценарию тренировки трое мужчин через ограждение проникли на территорию подстанции и попытались пройти в производственные помещения.
 
«Дежурный действовал абсолютно правильно, - прокомментировал ведущий специалист службы безопасности «Колэнерго» Сергей Бугера. - По имеющимся средствам связи он сообщил о происходящем в диспетчерскую службу для последующего сообщения в полицию, поставил в известность заместителя директора филиала по безопасности, руководство объекта. Также, согласно инструкции, он предпринял меры для препятствования проникновению в производственные помещения».
 
Напомним, что в «Колэнерго» действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.
 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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