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Отраслевые новости: В мире

Володин предложил странам Евразии постоянный контакт по цифровой экономике

Володин предложил странам Евразии постоянный контакт по цифровой экономике

27 июня 2017, 17:17
Рубрика: В мире
Метки: ЭКОНОМИКА

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать постоянный рабочий контакт между парламентами стран Евразии по теме цифровой экономики.

"Для нас, законодателей, появляется новое поле для регулирования: отношения человека и робота, развития искусственного интеллекта, использования криптовалют, обеспечения цифровой безопасности и это ещё не полный перечень вопросов, который требует наших решений", — сказал Володин на открытии второго совещания спикеров парламентом стран Евразии в Сеуле.

По его словам, "в этой связи было бы правильно опыт наработок в этой сфере, законодательного обеспечения в этих вопросах сделать доступным для всех с тем, чтобы мы более эффективно развивали это пространство и для того, чтобы наши страны могли использовать развитие новой сферы экономики — такой как цифровая экономика".

Он предложить организовать постоянный рабочий контакт по линии профильных комитетов с участием не только депутатского корпуса, но и представителей экспертного сообщества, научных, академических и деловых кругов.

"Через эти контакты могли бы осуществлять многосторонние контакты между встречами и формировать пакеты конкретных предложений для последующего обсуждения на ежегодных совещаниях спикеров парламентов Евразии", — отметил парламентарий.

Володин также поддержал предлагаемый председателем национального собрания Республики Кореи Чон Се Гюном механизм кибер-секретариата, который мог бы выполнять координирующую роль в этой работе.

Источник: РИА Новости

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