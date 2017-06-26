 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Жители пятиэтажки в Хабаровске остались без бытовой техники и электричества

Жители пятиэтажки в Хабаровске остались без бытовой техники и электричества

27 июня 2017, 11:55
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, КАБЕЛЬ

Обсудить на форуме

212 просмотров

В понедельник вечером в доме № 43 на улице Ворошилова произошло короткое замыкание, после чего в электрощитах загорелась проводка. Пламя возникло в третьем подъезде, но без электроэнергии остались все жильцы пятиэтажки, сообщает портал «Губерния».

Местные жители рассказали, что проблемы с электричеством начались еще днем. К вечеру напряжение в сети выросло с 220 до 360 вольт. Во многих квартирах сломалась бытовая техника.

В случившемся люди винят сотрудников МУП «Тепловые сети», которые днем работали во дворе и, вероятно, повредили подземный кабель. Горожане услышали громкий хлопок, а затем почувствовали запах дыма в подъезде.

Электрики внимательно изучили щитки и поврежденный кабель, однако догадками делиться не стали.

Компания: ПУНП.РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!