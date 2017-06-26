Жители пятиэтажки в Хабаровске остались без бытовой техники и электричества

Новый номер RusCable Insider Digest
27 июня 2017, 11:55
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, КАБЕЛЬ
В понедельник вечером в доме № 43 на улице Ворошилова произошло короткое замыкание, после чего в электрощитах загорелась проводка. Пламя возникло в третьем подъезде, но без электроэнергии остались все жильцы пятиэтажки, сообщает портал «Губерния».
Местные жители рассказали, что проблемы с электричеством начались еще днем. К вечеру напряжение в сети выросло с 220 до 360 вольт. Во многих квартирах сломалась бытовая техника.
В случившемся люди винят сотрудников МУП «Тепловые сети», которые днем работали во дворе и, вероятно, повредили подземный кабель. Горожане услышали громкий хлопок, а затем почувствовали запах дыма в подъезде.
Электрики внимательно изучили щитки и поврежденный кабель, однако догадками делиться не стали.