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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Житель Захаровского района втридорога заплатит за похищенную электроэнергию

Житель Захаровского района втридорога заплатит за похищенную электроэнергию

27 июня 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В ходе очередного рейда по выявлению хищений электроэнергии в Захаровском районе был выявлен факт незаконного подключения к электрическим сетям филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». За совершенное правонарушение гражданин, проживающий в с. Федоровское, был привлечен к административной ответственности.

Самовольно подключившись к распределительному щиту в подъезде многоквартирного дома, нарушитель безучетно потребил 1 791 кВт*ч электроэнергии на сумму 5 050 рублей. В соответствии с законодательством энергетики составили акт, на основании которого было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.19 КоАП РФ. В итоге гражданину предстоит не только полностью погасить долг перед энергоснабжающей организацией, но и выплатить в пользу государства назначенный решением мирового судьи штраф в размере 10 000 рублей.

Энергетики напоминают, что наказание за самовольное подключение к электрическим сетям и безучетное использование электроэнергии неминуемо. Причем, в случае выявления хищений электроэнергии, нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. От преступных действий недобросовестных потребителей страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Кроме того, такие противоправные действия могут привести к электротравме как самого расхитителя электроэнергии, так и окружающих.

Филиал «Рязаньэнерго» призывает всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщить об этом по круглосуточному телефону Контакт - центра ПАО «МРСК Центра Приволжья» 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"

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