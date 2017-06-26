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Пресс-релизы

ЗиО-Подольск и "Казахстан инжиниринг" обсудили вопросы развития сотрудничества

ЗиО-Подольск и Казахстан инжиниринг обсудили вопросы развития сотрудничества

27 июня 2017, 12:53
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, ЗИО-ПОДОЛЬСК

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21 июня   ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) посетил исполнительный директор АО «НК «Казахстан инжиниринг» Анатолий Пигорев.

Целью визита стало обсуждение условий совместного участия в энергетических проектах в Казахстане. Анатолий Пигорев посетил производственные площадки ЗиО-Подольска, где детально рассмотрел и оценил процесс изготовления оборудования и профессиональные качества работников.

Представители ПАО «ЗиО-Подольск» рассказали иностранному партнёру о конкурентных преимуществах энергоэффективных и инновационных решений при проектировании нового и модернизации существующего котельного оборудования объектов энергетики, разработанных на ЗиО-Подольск, а также методах повышения энергоэффективности тепловых станций.

По завершении мероприятия было принято решение о рассмотрении возможности взаимовыгодного сотрудничества между ПАО «ЗиО-Подольск» и «Казахстан инжиниринг».

АО «НК «Казахстан инжиниринг» является холдинговой структурой, в которую входят 27 предприятий, специализирующихся на всех направлениях машиностроения. Компания обеспечивает единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших военных предприятиях республики. Единственным акционером АО «НК «Казахстан инжиниринг» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», компания находится под доверительным управлением Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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