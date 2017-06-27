"МРСК Урала" открывает уникальную фотовыставку "ЗАСВЕТ", посвященную 75-летию создания энергосистем Урала и Прикамья

Энергетики «МРСК Урала» приглашают жителей и гостей Екатеринбурга на фотовыставку «ЗАСВЕТ», которая откроет свои двери для посетителей 8 июля в Ельцин центре.



В проекте «ЗАСВЕТ» удалось не только запечатлеть суровые будни тяжелого труда специалистов отрасли сегодня, но и передать атмосферу советского прошлого. Многие из энергообъектов первых пятилеток 20-го века представляют собой настоящие памятники энергетики с безупречным дизайном, конструктивистской лаконичностью объемов.



Совместно с представителями энергетической отрасли Уральского региона фотограф и художник Александр Соколов работал над этим материалом в течение трех лет. Он проделал путь длиной около 25 тысяч километров, побывал в самых отдаленных уголках Свердловской и Челябинской областей, Пермского края. За это время было отснято около 3 тысяч кадров на пленку и около 10 тысяч – на цифровую камеру. Для представления публике отобрано порядка 200 снимков, которые можно будет увидеть на фотовыставке, а также в 2-х томах книги, посвященной юбилею энергосистем Урала и Прикамья.



Отметим, что фотовыставка «ЗАСВЕТ» приурочена к 75-летнему юбилею с момента создания трех энергосистем территорий присутствия ОАО «МРСК Урала». В далекие военные годы - 15 июля 1942 года единая энергосистема «Уралэнерго» приказом наркома электростанций СССР Д.Г.Жимерина была разделена на три: «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Молотовэнерго» («Пермэнерго»). За время войны уральские энергетики не только дали возможность промышленным предприятиям работать на Победу в полную мощь, но и значительно увеличили объем электросетевого комплекса. К окончанию войны, по сравнению с 1941 годом, в Свердловской области, например, протяженность воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше увеличилась в 10 раз.



Место поведения фотовыставки ЗАСВЕТ: Ельцин центр, г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3



Даты работы выставки «ЗАСВЕТ»:



8 и 9 июля - Арт-галерея



10 по 23 июля - Круглый зал (3 этаж)



Вход свободный