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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Центра и Приволжья": в Нижегородской области пресечено хищение электроэнергии на 4 млн. рублей

ПАО МРСК Центра и Приволжья: в Нижегородской области пресечено хищение электроэнергии на 4 млн. рублей

27 июня 2017, 12:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Сотрудниками подразделения безопасности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с профильными службами энергокомпании и сотрудниками полиции выявлено крупное хищение электрической энергии на мебельной фабрике в Тоншаевском районе Нижегородской области.

В ходе инструментальной проверки, проведенной энергетиками с использованием специального оборудования, в начале июня 2017 года, была обнаружена скрытая проводка, проложенная в обход установленного прибора учета. Это на протяжении продолжительного периода времени позволяло занижать фактические объемы учета потребляемой электроэнергии. В результате противоправных действий недобросовестного потребителя потери сетевой компании составили 1 019 592 кВт*ч, или 4 190 523 рубля.

Установив факт нарушения, филиал «Нижновэнерго» направил в ОМВД России по Тоншаевскому району материалы, необходимые для привлечения потребителя к уголовной ответственности по ч.2 ст.165 УК РФ. Проводится доследственная проверка.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или   административной ответственности с выплатой штрафа.  С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах  привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России.  Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.
МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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