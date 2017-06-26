ПАО "МРСК Центра и Приволжья": в Нижегородской области пресечено хищение электроэнергии на 4 млн. рублей

Сотрудниками подразделения безопасности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с профильными службами энергокомпании и сотрудниками полиции выявлено крупное хищение электрической энергии на мебельной фабрике в Тоншаевском районе Нижегородской области.



В ходе инструментальной проверки, проведенной энергетиками с использованием специального оборудования, в начале июня 2017 года, была обнаружена скрытая проводка, проложенная в обход установленного прибора учета. Это на протяжении продолжительного периода времени позволяло занижать фактические объемы учета потребляемой электроэнергии. В результате противоправных действий недобросовестного потребителя потери сетевой компании составили 1 019 592 кВт*ч, или 4 190 523 рубля.



Установив факт нарушения, филиал «Нижновэнерго» направил в ОМВД России по Тоншаевскому району материалы, необходимые для привлечения потребителя к уголовной ответственности по ч.2 ст.165 УК РФ. Проводится доследственная проверка.



Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.



ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.



Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.