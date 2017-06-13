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Отраслевые новости: Энергетика

АО "Объединенная энергетическая компания" провело летние контрольные замеры

АО Объединенная энергетическая компания провело летние контрольные замеры

28 июня 2017, 16:29
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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АО «Объединенная энергетическая компания» провело летние контрольные измерения нагрузок на питающих центрах  220/110 кВ. В течение суток производились почасовые замеры активной и реактивной мощности, напряжения, токов всех присоединений подстанций, записывались показания счетчиков. Режимные дни проводятся энергетиками одновременно по всей энергосистеме России дважды в год (в июне и декабре). Данные контрольных замеров на высоковольтных объектах АО «ОЭК» передаются в филиал ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ для сведения в единую целостную картину режима работы энергосистемы.

Результаты замеров будут использоваться для разработки схемы перспективного развития энергосистемы города Москвы, составления графиков объема потребления электроэнергии, а также расстановки устройств противоаварийной автоматики. Комплекс мероприятий, в конечном итоге, призван повысить эффективность работы энергосистемы, предотвратить возникновение технологических нарушений и сбоев в электроснабжении потребителей.

Основной целью режимного дня является проверка загрузки объектов АО «ОЭК», резерва их мощности, определения графиков электрических нагрузок и напряжений у потребителей, на подстанциях и в сетях. Полученные данные необходимы для анализа и расчета режимов работы энергосистемы в период минимальных и максимальных нагрузок, разработки графиков аварийной разгрузки системы, определения фактической мощности, подключенной к устройствам противоаварийной автоматики, а также подсчета суммарного потребления по компании.

По результатам прошедших замеров нагрузок установлено, что высоковольтные энергетические объекты АО «ОЭК» работают в штатном режиме и в полном соответствии с допустимыми нормами по нагрузкам и отпускаемой электроэнергии.

АО «ОЭК» осуществляет круглосуточный контроль за объектами электросетевого хозяйства компании и мониторинг состояния высоковольтных кабельных линий и распределительных сетей. Таким образом, значительно уменьшается риск возникновения аварийных ситуаций и повышается устойчивость оборудования к перепадам напряжения и аномальным погодным условиям.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"

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