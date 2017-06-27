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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Анатолий Яновский принял участие в международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС: газовый аспект"

Анатолий Яновский принял участие в международной конференции Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС: газовый аспект

28 июня 2017, 10:38
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский  принял участие в международной конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС: газовый аспект».

В мероприятии приняли участие президент Российского газового общества, председатель Комитета по энергетике ГД РФ Павел Завальный; Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Германии Владимир Гринин; генеральный секретарь Форума стран экспортеров газа Сейед Мохаммад Хуссейн Адели; заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев; председатель правления VNG Улф Хайтмюллер; директор по хранению и транспортировке газа ENI, вице-президент Еврогаз Массимо Мантовани; член правления Wintershall Тило Виланд.

Анатолий Яновский отметил, что из Российской Федерации в ЕС поставляется около 150 млрд. м3 газа. «При этом доля российских поставок в импорте стран ЕС составляет 31%, а доля ЕС в российском экспорте газа 66%», - уточнил он.

По мнению заместителя Министра, маловероятно, что в перспективе эта взаимозависимость кардинально изменится, поскольку имеющиеся в России запасы природного газа и их географическое расположение и в будущем обеспечат трубопроводному российскому газу в ЕС конкурентные преимущества перед газом из других стран.

«По итогам прошедшего 2016 года – начала 2017 года зафиксированы рекордные объемы поставок в Европу. Рынки Европы для нас были и останутся основными, по крайней мере, на многие десятилетия», - добавил замглавы энергетического ведомства, подчеркнув, что устойчивыми могут быть только рынки, регулирование которых учитывает интересы всех участников.

Компания: Министерство энергетики РФ
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