"Архэнерго" повышает надежность электроснабжения потребителей Поморья

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28 июня 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АРХЭНЕРГО
В 2017 году на реализацию ремонтной программы филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») направлено 350,4 млн рублей, что на 32 млн рублей больше чем в прошлом году. Главная цель проведения периодических ремонтов - повышение надежности и эффективности работы электросетевого хозяйства Архангельской области.
Энергетики проводят комплексный ремонт 1082 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и 34 км кабельных линий, заменят 6049 опор и 233 км провода. Для бесперебойной работы центров питания производится ремонт 186 подстанционных выключателей, 142 трансформаторных подстанций, 56 трансформаторов 1-2 габарита. Специалисты заменят 509 опорно-стержневых изоляторов, 8 трансформаторных вводов. От работы этих системообразующих элементов электросетевой инфраструктуры зависит надежное электроснабжение потребителей, в том числе социально значимых объектов и промышленных предприятий в районах области.
Повышению надежности сетей способствует и расчистка трасс воздушных линий от угрожающих деревьев древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ЛЭП, которая на этот год запланирована в объеме 1974,4 га. На расчищенных трассах исключено падение деревьев на провода и обрыв линий сломанными ветками из-за ветра, обильного снегоналипания и других неблагоприятных погодных явлений.
До 80% работ энергетики выполняют хозспособом (без привлечения подрядных организаций), что позволит сэкономить средства для текущей эксплуатации электросетевого оборудования. На сегодняшний день подрядчики привлекаются в основном к расчистке трасс ЛЭП, обследованию энергообъектов, диагностике оборудования, а также работам по ремонту зданий и сооружений. Выполнение мероприятий ремонтной программы позволяет своевременно подготовить электросети региона к осенне-зимнему периоду.