Дневник Re:конструкции-2017 В Оренбурге стартовали капремонты тепловых сетей

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28 июня 2017, 09:56
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
27 июня в областном центре капитальный ремонт тепловых сетей ведется в трех местах: в районе ТЦ «Восход», МОЛЛ «Армада» и ул. Юных Ленинцев.
Около «Восхода» сейчас идет демонтаж старого подземного трубопровода. Скоро теплоэнергетики приступят к монтажу новых труб. В течение месяца здесь переложат почти 100 метров магистральной теплотрассы.
В районе МОЛЛ «Армада» (за магазином «Восток-Сервис») сегодня начались демонтажные работы. Там ведется техперевооружение воздушной магистральной теплотрассы М1.
Вблизи дома №1 по ул. Юных Ленинцев в настоящее время убирают старый магистральный трубопровод. Это - начало масштабной работы по реконструкции магистрали М3. В целях безопасного и надежного теплоснабжения жителей Степного поселка будут заменены на новые 326 метров магистральной теплотрассы диаметром 426 миллиметров. Теплоэнергетики завершают строительство резервной теплотрассы, которая будет обеспечивать жителей близлежащих домов и учреждений горячей водой на время капремонта основной сети.
В Медногорске сегодня продолжается перекладка «магистралки» на ул. Комсомольской в районе воскресного рынка. Уже заменены 180 метров трубопровода из запланированных к перекладке 246. К концу недели специалисты Медногорского района Оренбургских тепловых сетей планируют завершить капремонт. Также в настоящее время в городе ведется перекладка квартального трубопровода на центральной улице.
По состоянию на 27 июня в областном центре проведены гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность на 201 участке. Это 40% запланированного на это лето объема. Опрессовки идут по графику. Выявлены 203 дефекта трубопровода. Оперативно устранены все утечки и порывы, влияющие на подачу горячей воды горожанам. Сегодня опрессовки проводятся в Степном поселке и центре города.
В Оренбурге завершено капитальное благоустройство 214 участков ремонтных и аварийно-восстановительных работ. Это 70% всех участков, которые теплоэнергетики планируют благоустроить до осени.