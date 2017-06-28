ЕК получила письмо от трех стран Евросоюза в поддержку "Северного потока-2"

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28 июня 2017, 16:37
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II
Еврокомиссия получила письмо шести операторов газотранспортных систем (ГТС) из Германии, Австрии и Чехии с выражением поддержки проекта строительства газопровода "Северный поток-2", сообщил представитель пресс-службы ЕК.
"Я могу подтвердить, что письмо было получено. Как и со всеми письмами, адресованными в Еврокомиссию, мы ответим на него на соответствующем уровне", — ответил собеседник агентства на вопрос, получила ли ЕК письмо от шести операторов ГТС из этих стран с выражением поддержки "Северного потока-2".
Заступники трубы
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо сообщило о том, что оно было адресовано главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру. Под письмом подписались компании Gas Connect Austria, Fluxys Germany, ONTRAS, NET4Gas, Gascade и Gasunie Germany.
Операторы ГТС также выразили обеспокоенность по поводу запланированных переговоров о соглашении с РФ насчет ключевых принципов работы газопровода, пишет агентство. "Северный поток-2" поможет поддерживать конкуренцию на европейском рынке газа и укрепит безопасность поставок, в то же время, переговоры могут вызвать существенные негативные эффекты, отмечается в нем.
В письме говорится, что если отношение к проекту "Северный поток-2" будет отличаться от того, с чем сталкиваются другие аналогичные проекты по строительству трубопроводов, например, в Средиземном море, это увеличит перспективы юридической неопределенности для сторонников проектов по строительству трубопроводов в будущем.
Источник: РИА Новости