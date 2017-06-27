En+ может консолидировать ИЭСК

Группа «РусГидро» планирует реализовать 42,75% акций Иркутской электросетевой компании. Основной претендент на долю «РусГидро» — En+ Олега Дерипаски, структурам которого уже принадлежит контроль в сетевой компании. В случае сделки структуры Олега Дерипаски могут получить более 94% в иркутской компании, но тогда ключевым вопросом станет обход запрета на совмещение деятельности по передаче и генерации электроэнергии, полагают аналитики. Потенциально актив также может быть интересен «Россетям» и подконтрольной им ФСК.



«РусГидро» рассматривает возможность продажи своей доли (42,75% акций) в Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), сообщил в понедельник замглавы «РусГидро» Джордж Рижинашвили. По его словам, потенциальным покупателем может выступить En+, которая уже владеет в ИЭСК 19,9%, еще 32% принадлежат структурам, близким к Олегу Дерипаске. «Мы хотим с ними (En+) обсудить потенциальную возможность. Детали не начали обсуждать. Потенциально это интересная идея»,— сообщил господин Рижинашвили. По его словам, «РусГидро» готова обсудить схемы по продаже или обмену активами. Господин Рижинашвили отметил, что потенциально переговоры также могут вестись с госхолдингом «Россети» и входящей в него Федеральной сетевой компанией (ФСК, оператор магистральных сетей). Точную стоимость ИЭСК он не назвал, отметив, что компания получала долю в капитале, исходя из оценки всего актива в 8 млрд руб.



Пакет в ИЭСК «РусГидро» получила от государства в 2013 году в обмен на акции своей допэмиссии. ИЭСК обслуживает в Иркутской области 37,7 тыс. км ЛЭП напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ и подстанции мощностью 22 тыс. МВА. Актив последние несколько лет является убыточным: убыток по итогам 2016 года составил 998 млн руб. (в 2015 году — 1,112 млрд руб.), выручка — 18,36 млрд руб. Последний раз компания платила акционерам в 2012 году (только 7% от чистой прибыли).



В En+ сообщили, что готовы рассмотреть предложения «РусГидро», когда они поступят. В ФСК “Ъ” сообщили, что пока не получали предложения. «Компания готова вести диалог относительно приобретения сетевых объектов, соответствующих критериям отнесения к Единой национальной электрической сети России. В данном случае, очевидно, речь идет даже не об объектах, а о доле в компании, владеющей сетями различных классов напряжения»,— уточнили там. В «Россетях» не комментируют возможные переговоры с «РусГидро».



«РусГидро» рассматривала возможность передачи «Русалу» Олега Дерипаски доли в ИЭСК за $88 млн. Этот актив должен был закрыть часть инвестиций на достройку Тайшетского алюминиевого завода с совокупными инвестициями в $1,1 млрд. Но сейчас обсуждается альтернативная схема достройки объекта, при этом «вопрос о продаже “Русалу” доли в ИЭСК не снят с повестки», рассказал в понедельник источник “Ъ”.



Наталья Порохова из АКРА отмечает, что «РусГидро» начала активно продавать непрофильные активы. В прошлом году компания закрыла сделки по продаже плотин ангарских ГЭС «Евросибэнерго» (стоимость — 11 млрд руб.), а также по продаже Энергетической сбытовой компании Башкортостана «Интер РАО» за 4,1 млрд руб. Но, по ее мнению, интерес En+ к активу может быть ограничен, поскольку в этом же регионе компания владеет генерирующими активами, а совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии запрещено законом. Замглавы ФАС Виталий Королев заявил “Ъ”, что если в результате сделки доля En+ в ИЭСК превысит 20%, то служба расценит это как нарушение закона. «Более того, хочу отметить, что “РусГидро” не вправе владеть электрическими сетями в размере 42,75%, так как она владеет и энергосбытовыми, и генерирующими активами во второй ценовой зоне (Сибирь) оптового рынка»,— добавил он.



По словам Федора Корначева из Райффайзенбанка, «в случае полной консолидации ИЭСК у En+ было бы гораздо больше пространства для маневра с точки зрения выстраивания своей стратегии управления активом». При этом, по его мнению, 42% в ИЭСК вряд ли могут быть интересны «Россетям», которые скорее были бы заинтересованы в контрольной доле.



Источник: Коммерсант.

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