Энергетики МРСК Северного Кавказа в КБР пресекли хищение электроэнергии на 16 млн рублей

Одно из важнейших направлений в ежедневной работе филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») – выявление неучтенного потребления и фактов хищения электроэнергии. Для борьбы с этим злом ежедневно проходят рейды с привлечением представителей полиции и администраций населенных пунктов.



По итогам интенсивной работы за 5 месяцев т.г. выявлено 1 334 случая хищений со стороны рядовых потребителей и юридических абонентов в объеме 4,75 млн кВт.ч, стоимость которой оценивается в 16 млн рублей. Зафиксировано расхищение 1 273 физлицами 3,7 млн киловатт-часов, а 61 юридическим лицом незаконно потреблено 1,05 млн киловатт-часов.



Самый большой объем хищений вновь пресечен в Баксанском районе, включая город Баксан, где энергетики выявили в общей сложности 478 случаев кражи энергоресурса общим объемом 1,3 млн кВт.ч. на сумму 4,2 млн рублей. В Зольском районе выявлено хищение 758,6 тыс. кВт.ч, в Прохладненском – 657 тыс. кВт.ч.



Весь выявленный объем возвращен в полезный отпуск. Реализовано за пять месяцев 1 283 акта, в полезный отпуск включено 4,1 млн кВт.ч. Потребители, совершивших противоправные действия, не остались безнаказанными – с них взыскано более 12,3 млн руб. ущерба.



По итогам мая, в энергокомпании определен лучший работник, ответственный за выявление фактов безучетного потребления. Лучшим «Энерго-Холмсом» этого месяца стал инспектор по транспорту электроэнергии Службы реализации услуг и учета электроэнергии Артём Аршинов. В его зачет пошло выявление неучтенного потребления 65 тыс. кВт.ч электроэнергии.

Напомним, что по инициативе МРСК Северного Кавказа проводится конкурс, по совершенствованию работы персонала в выявлении фактов хищений, повышения качества оформления актов неучтенного потребления.



Филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» ведет непримиримую борьбу с воровством энергоресурса, проводит большую просветительскую работу для повышения дисциплины энергопотребления, профилактики хищений и напоминает, что каждый случай несанкционированного потребления будет выявлен и наказан.



Незаконное потребление сегодня является основанием для привлечения к уголовной или административной ответственности, а ущерб, который расхитители наносят энергосистеме, напрямую влияет на надежность электроснабжения.



Неучтенное потребление часто становится причиной перепадов напряжения в сети, сбоев в подаче электроэнергии, тормозит ремонт и реконструкцию электрооборудования и в целом негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса.



Абонентам следует помнить, что незаконное потребление обходится дорого. Второй год как ответственность потребителей электроэнергии существенно повышена. В частности, штраф за самовольное подключение к электрическим сетям для физических лиц составляет 10-15 тыс. рублей, должностных лиц – 30-80 тыс. рублей, юридических лиц – 100-200 тыс. рублей.