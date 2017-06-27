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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики МРСК Центра и Приволжья обеспечат надёжное электроснабжение Всероссийского форума "Территория смыслов"

Энергетики МРСК Центра и Приволжья обеспечат надёжное электроснабжение Всероссийского форума Территория смыслов

28 июня 2017, 09:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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С 27 июня по 20 августа 2017 года Владимирская область третий раз примет Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме». Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подготовил электросетевую инфраструктуру и персонал предприятия к обеспечению надёжного электроснабжения предстоящего мероприятия.

Объекты внешнего электроснабжения площадки «Территории смыслов»: три комплектные трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 киловольт (кВ), и установленной мощностью 1,9 МВА воздушная линия 10 кВ, выполненная надёжным изолированным проводом, распределительные щиты 0,4 кВ - полностью готовы к работе. Перед началом форума специалистами произведены испытания кабельных линий 0,4 кВ, которые непосредственно обеспечивают электропитание объектов «Территории смыслов». В случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций энергетики готовы применить четыре специально подготовленных дизель – генератора суммарной мощностью 400 киловатт. Во время прохождения форума работу оборудования в круглосуточном режиме будут контролировать электромонтёры «Владимирэнерго».

Напомним, что в прошлом году в образовательной и внеучебной программе «Территории смыслов на Клязьме» приняли участие свыше 6 000 молодых специалистов со всей России. Гостями форума стали известные политики, бизнесмены, общественные деятели. С отдельным визитом «Территорию смыслов» посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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