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Пресс-релизы

Fitch подтвердил рейтинг ТрансТелеКома

Fitch подтвердил рейтинг ТрансТелеКома

28 июня 2017, 09:26
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ТТК

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Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «Компания ТрансТелеКом» в иностранной и национальной валюте на уровне «B+». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

Fitch Ratings отмечает, что ТрансТелеКом эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших магистральных сетей в России, причем у этого ресурса еще остается потенциал для развития бизнеса, как в магистральном, так и в массовом сегменте. Также компания планирует выходить на новые рынки, среди перспективных направлений развития компании Fitch Ratings выделяет разработку и предоставление сервисов для РЖД.

Потенциал для дальнейшего повышения рейтинга специалисты агентства видят в стабильных финансовых  результатах компании в массовом сегменте, в том числе за счет новых услуг. ТрансТелеКом входит в пятерку крупнейших операторов широкополосного доступа в интернет с долей рынка в 5%. В марте 2017 года ТТК запустил для своих абонентов единую платформу интерактивного телевидения, а летом начнет предоставлять услуги мобильной связи по модели MVNO под брендом TTK Mobile.

Среди факторов роста рейтинга также значатся положительный свободный денежный поток, направляемый на снижение долговой нагрузки, и высокая ликвидность.

Компания: Компания ТТК
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