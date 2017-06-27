Глава ФСК ЕЭС А. Муров вручил награды сотрудникам ФСК ЕЭС по случаю 15-летия компании

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28 июня 2017, 10:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров вручил награды сотрудникам за заслуги и вклад в развитие отрасли. Мероприятие было приурочено к 15-летию ФСК ЕЭС. Церемония вручения состоялась 26 июня 2017 года в Москве.
Всего награждено 456 работников исполнительного аппарата, филиалов и дочерних обществ компании.
Работникам присвоены звания «Почётный работник топливного - энергетического комплекса», «Почётный энергетик», «Заслуженный работник электроэнергетики», «Ветеран Федеральной сетевой компании», вручены грамоты и благодарности Минэнерго России, знаки «За профессиональное мастерство», «За вклад в развитие Федеральной сетевой компании» и другие отраслевые и корпоративные награды.