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28 июня 2017, 15:48
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов принял участие в работе 14-ой Международной выставки «Нефть и газ» /MIOGE 2017 и выступил в рамках сессии «Нефтегазовая отрасль России: новые вызовы – новые стратегии».
Заместитель главы Минэнерго России отметил, что нефтегазовая отрасль страны чувствует себя уверенно. «Три года назад была введена программа импортозамещения, которая реализуется по нескольким направлениям. В настоящее время идет продуктивная работа, уже есть серьезные показатели. Важно, чтобы отечественные машиностроители, замещая технологии, создавая новые стартапы и реализуя технологические прорывы, ориентировались, в том числе, и на внешний рынок», - сказал Кирилл Молодцов.