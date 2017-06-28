Кубаньэнерго проводит масштабную реконструкцию подстанции "Бриньковская" в Приморско-Ахтарском районе

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28 июня 2017, 15:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Тимашевский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») начал работы по модернизации электроснабжения станицы Бриньковской в Приморско-Ахтарском районе. На реализацию проекта по развитию электросетей планируется направить более 23 млн руб.
На подстанции 35 кВ «Бриньковская» энергетики выполнили строительство маслоприемного устройства для силового трансформатора, монтаж каналов для контрольных кабелей и установку приемного портала для присоединения воздушной линии 35 кВ «Труд».
– Для организации резервного питания линии, от которой зависит энергоснабжение значительной части потребителей станицы, а также в целях повышения надежности электроснабжения Бриньковского кадетского корпуса им. сотника М.Я. Чайки (в связи с его расширением) Тимашевскими электросетями запланирован целый комплекс мероприятий. Сейчас завершен первый этап работ на подстанции, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.
В рамках проекта энергетики выполнят реконструкцию подстанции «Бриньковская» с вводом элегазового выключателя 35 кВ и заменой силового трансформатора на более мощный. Будет проведена модернизация воздушных линий 10/0,4 кВ с установкой двух новых трансформаторных подстанций.