Наш сайт стал лучше!

Новый номер RusCable Insider Digest
28 июня 2017, 15:22
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
После запуска нового сайта, Компания «Элком-Электро» получила много отзывов и предложений от Клиентов.
На основании этих отзывов и пожеланий, мы дорабатываем наш сайт, делаем его удобней для Вас!
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Помогите нам стать лучше для Вас!
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Добавили разбивку по длинам в кабельно-проводниковой продукции.
Теперь вы можете увидеть не только сколько кабеля на нашем складе, но и какие длины и на какой таре у нас есть!
Добавили сортировку по «Наименованию».
Теперь вы можете сортировать товар не только по количеству и стоимости, но и по алфавиту!
Добавили третий вид отображения каталога.
Теперь вы можете увидеть больше продукции на одном экране!
Спасибо, что помогаете нам стать лучше!