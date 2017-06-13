Наш сайт стал лучше!

После запуска нового сайта, Компания «Элком-Электро» получила много отзывов и предложений от Клиентов.

На основании этих отзывов и пожеланий, мы дорабатываем наш сайт, делаем его удобней для Вас!

Помогите нам стать лучше для Вас! Ответьте на 8 вопросов Это займет у вас не более 2 минут

Добавили разбивку по длинам в кабельно-проводниковой продукции.

Теперь вы можете увидеть не только сколько кабеля на нашем складе, но и какие длины и на какой таре у нас есть!

Добавили сортировку по «Наименованию».





Теперь вы можете сортировать товар не только по количеству и стоимости, но и по алфавиту!

Добавили третий вид отображения каталога.





Теперь вы можете увидеть больше продукции на одном экране!



Спасибо, что помогаете нам стать лучше!