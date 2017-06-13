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Новости компаний

Наш сайт стал лучше!

Наш сайт стал лучше!

28 июня 2017, 15:22
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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256 просмотров

После запуска нового сайта, Компания «Элком-Электро» получила много отзывов и предложений от Клиентов.

На основании этих отзывов и пожеланий, мы дорабатываем наш сайт, делаем его удобней для Вас!

Помогите нам стать лучше для Вас!

 

Ответьте на 8 вопросов

 

Это займет у вас не более 2 минут

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Добавили разбивку по длинам в кабельно-проводниковой продукции.

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Теперь вы можете увидеть не только сколько кабеля на нашем складе, но и какие длины и на какой таре у нас есть!

Добавили сортировку по «Наименованию».

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Теперь вы можете сортировать товар не только по количеству и стоимости, но и по алфавиту!

Добавили третий вид отображения каталога.

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Теперь вы можете увидеть больше продукции на одном экране!

Спасибо, что помогаете нам стать лучше!

Компания: ООО "Элком-Электро"

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