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Отраслевые новости: В мире

Новый прибор для определения температуры жилы

Новый прибор для определения температуры жилы

28 июня 2017, 10:09
Рубрика: В мире
Метки: PROTON Products

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Компания PROTON Products, глобальный лидер в области разработки и производства контрольно-измерительных приборов для кабельной промышленности, недавно представила своё новое ручное устройство InteliTERM для измерения температуры неизолированных проводников всех типов.

Этот прибор имеет специальную конструкцию биметаллического колеса с интегрированной электроникой для обеспечения надёжных результатов измерений температуры в диапазоне до 400ºC (752ºF) c точностью до ± 0,5С. Пользователь этого инновационного прибора должен просто дотронуться до проводника на выходе устройства предварительного нагрева для того, чтобы получить точные результаты измерения температуры. Значение температуры может быть показано в градусах по Цельсию или Фаренгейту на LED экране.

Прибор портативный и поставляется с встроенной батареей, которая обеспечивает более 1000 измерений после полной зарядки. Диаметр измеряемых жил от 0,3 мм до 10 мм, измерения могут производиться при скорости линии до 2000 м/мин.  Предварительный нагрев проводника необходим для исключения вероятности теплового напряжения между холодной жилой (температура окружающей среды) и относительно горячим материалом, поступающим из экструдера. Предварительный нагрев жилы до температуры экструдируемой изоляции предотвращает образование пустот, приводящих к точечным отверстиям и пробоям, и помогает обеспечить соответствующую адгезию и требуемые электрические свойства готового продукта.

Компания: RusCable.Ru
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