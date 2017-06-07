Опубликован список ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017

Продолжается регистрация участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. До начала работы ИННОПРОМ остается менее двух недель. Площади экспозиционной части заполнены на 100%.





Ключевые разделы выставки:

Металлообработка (в 2017 стартует как отдельная выставка)

(в 2017 стартует как отдельная выставка) Автоматизация производства

Машиностроение и производство компонентов

Технологии для энергетики

Энергетика и энергоэффективность

В экспозиции представлены 20 стран: Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Беларусь, Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия.

Участниками выставки в 2017 году станут крупнейшие международные промышленные компании – лидеры в своих отраслях: FANUC Robotics, Госкорпорация «Ростех», Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, Холдинг «Швабе», АО «Российский экспортный центр», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», РМК, Стан, Касперский и другие.

Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий – ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, фондов и институтов развития (Российско-германская внешнеторговая палата, Союз немецких машиностроителей VDMA, Международная ассоциация робототехники IFR, Ассоциация европейского бизнеса, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Агентство стратегических инициатив, Ростелеком, ГК «Ростех» и др.). Всего за 4 дня состоится более 150 мероприятий. Подробная программа опубликована на сайте

В числе ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017:

Денис Мантуров , Министр промышленности и торговли Российской Федерации;

, Министр промышленности и торговли Российской Федерации; Йосихару Инаба , Председатель Правления, FANUC;

, Председатель Правления, FANUC; Алексей Кудрин , Председатель Совета, Фонд «Центр Стратегических разработок»;

, Председатель Совета, Фонд «Центр Стратегических разработок»; Мартин Лундстедт , Президент Volvo;

, Президент Volvo; Му Ган , Президент, Lifan Group;

, Президент, Lifan Group; Дэн Фрайссине , Генеральный Директор, DP Technology;

, Генеральный Директор, DP Technology; Джо Гемма , Президент International Federation of Robotics,

, Президент International Federation of Robotics, Султан Саид Аль-Мансури , Министр экономики ОАЭ;

, Министр экономики ОАЭ; Йиржи Гавличек , Министр промышленности и торговли Чехии;

, Министр промышленности и торговли Чехии; Сергей Горьков , Председатель Внешэкономбанка

, Председатель Внешэкономбанка и многие другие.

Полный список спикеров ИННОПРОМ-2017