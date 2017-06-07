Опубликован список ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017

Новый номер RusCable Insider Digest
28 июня 2017, 14:55
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ИННОПРОМ-2017
Продолжается регистрация участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. До начала работы ИННОПРОМ остается менее двух недель. Площади экспозиционной части заполнены на 100%.
Ключевые разделы выставки:
В экспозиции представлены 20 стран: Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Беларусь, Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия.
Участниками выставки в 2017 году станут крупнейшие международные промышленные компании – лидеры в своих отраслях: FANUC Robotics, Госкорпорация «Ростех», Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, Холдинг «Швабе», АО «Российский экспортный центр», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», РМК, Стан, Касперский и другие.
Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий – ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, фондов и институтов развития (Российско-германская внешнеторговая палата, Союз немецких машиностроителей VDMA, Международная ассоциация робототехники IFR, Ассоциация европейского бизнеса, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Агентство стратегических инициатив, Ростелеком, ГК «Ростех» и др.). Всего за 4 дня состоится более 150 мероприятий. Подробная программа опубликована на сайте
Полный список спикеров ИННОПРОМ-2017