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Отраслевые новости: Выставки, форумы

Опубликован список ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017

Опубликован список ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017

28 июня 2017, 14:55
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ИННОПРОМ-2017

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Продолжается регистрация участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. До начала работы ИННОПРОМ остается менее двух недель. Площади экспозиционной части заполнены на 100%.



Ключевые разделы выставки:

  • Металлообработка (в 2017 стартует как отдельная выставка)
  • Автоматизация производства
  • Машиностроение и производство компонентов
  • Технологии для энергетики
  • Энергетика и энергоэффективность

В экспозиции представлены 20 стран: Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Беларусь, Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия.

Участниками выставки в 2017 году станут крупнейшие международные промышленные компании – лидеры в своих отраслях: FANUC Robotics, Госкорпорация «Ростех», Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, Холдинг «Швабе», АО «Российский экспортный центр», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», РМК, Стан, Касперский  и другие.

Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий – ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, фондов и институтов развития (Российско-германская внешнеторговая палата, Союз немецких машиностроителей VDMA, Международная ассоциация робототехники IFR, Ассоциация европейского бизнеса, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Агентство стратегических инициатив, Ростелеком, ГК «Ростех» и др.). Всего за 4 дня состоится более 150 мероприятий. Подробная программа опубликована на сайте 

В числе ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017:

  • Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации;
  • Йосихару Инаба, Председатель Правления, FANUC;
  • Алексей Кудрин, Председатель Совета, Фонд «Центр Стратегических разработок»;
  • Мартин Лундстедт, Президент Volvo;
  • Му Ган, Президент, Lifan Group;
  • Дэн Фрайссине, Генеральный Директор, DP Technology;
  • ДжоГемма, Президент International Federation of Robotics,
  • Султан Саид Аль-Мансури, Министр экономики ОАЭ;
  • Йиржи Гавличек, Министр промышленности и торговли Чехии;
  • Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка
  • и многие другие.

 Полный список спикеров ИННОПРОМ-2017

Компания: Иннопром

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